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В День медика во всех храмах УПЦ будут молиться о врачах

19.06.2020 / 14:30
В День медика во всех храмах УПЦ будут молиться о врачах
Врачи Источник: Центр информации УПЦ
Соответствующий циркуляр по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия Канцелярия Киевской Митрополии направила во все епархии Украинской Православной Церкви

Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви будут совершены молебны за здоровье живых, а также панихиды по усопшим медицинским работникам.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, соответствующий циркуляр по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия Канцелярия Киевской Митрополии направила во все епархии Украинской Православной Церкви.

«Работа медицинских работников является чрезвычайно важной, особенно во время всемирной пандемии, когда они самоотверженно и неутомимо борются с распространением опасной инфекции и спасают человеческие жизни», - отмечается в документе.

Как сообщалось ранее, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия на сугубой ектении за Божественной литургией в течение карантина возносятся особые прошения о медицинских работниках.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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