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Французские СМИ считают, что Зеленский намеренно злит Путина атаками на Медведчука

30.04.2021 / 10:04
Публикации крупнейших французских изданий о ситуации в Украине не обходятся без упоминания председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, атаки на которого, по мнению журналистов, являются «политическим инструментом» Президента Украины Владимира Зеленского.

Так, французская еженедельная финансовая газета La Tribune считает, что именно Киев спровоцировал Россию на сосредоточение войск на границе с Украиной. В частности французские журналисты связывают это с желанием Зеленского угодить США за счет ужесточения риторики в отношении России.

«Это проявляется в запрете нескольких телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком – лидером главной оппозиционной партии Украины», – считает издание.

В свою очередь, в публикации на сайте крупнейшей французской радиокомпании Radio France идет речь о том, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук выступает за диалог с Россией, поэтому неудивительно, что атаки Президента Украины Владимира Зеленского на внутреннюю оппозицию разозлили российского лидера.

«Президента России раздражает то, что украинские власти через свои спецслужбы (СБУ) нападают на Виктора Медведчука, его местного союзника», – говорится в публикации.

Популярная французская ежедневная газета La Croix также посвятила материал «антироссийским» переменам в риторике Зеленского, в котором напоминает, что эти изменения проявились в начале февраля, с решением запретить «три самых популярных телеканала страны, которые связывают с Виктором Медведчуком, лояльным к Москве украинским политиком».

Солидарны с мнением своих коллег и журналисты известного французского еженедельника Рresent, которые, анализируя причины обострения на Донбассе, утверждают, что эскалация конфликта связана с «очевидным поворотным моментом в политике Президента Украины после применении санкций против лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука». В публикации отмечается, что «этот поворотный момент и настойчивое желание Зеленского присоединиться к НАТО можно рассматривать, как признание поражения в попытках Президента поднять личный рейтинг и популярность своей партии».

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук ранее заявлял, что, несмотря на все сложности, которые возникают у оппозиции в последнее время, и массовые репрессии со стороны власти, по всем социологическим исследованиям ОПЗЖ продолжает удерживать лидирующие позиции. Парламентарий подчеркнул, что он и его однопартийцы будут делать все, чтобы раскрыть людям глаза на беспредел власти, возглавляемой Владимиром Зеленским.

СМИ, Медведчук, Зеленский
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