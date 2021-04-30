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Байден пообещал, что злонамеренные действия России будут иметь последствия

30.04.2021 / 10:14
Соединенные Штаты нацелены на уменьшение напряженности в отношениях с Российской Федерацией, однако всегда будут отвечать на злонамеренную деятельность Кремля.

Об этом заявил  президент США Джо Байден во время первого обращения к обеим палатам Конгресса США по итогам 100 дней работы в должности в Белом доме, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Что касается России, я знаю, что это вызывает беспокойство у некоторых из вас, но я дал четко понять Путину, что, хотя мы и не стремимся эскалации, впрочем их действия будут иметь последствия», - заявил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что его администрация отреагировала «непосредственно и пропорционально» на вмешательство РФ в выборы в США, а также на кибератаки на американское правительство и бизнес-структуры.

«Они (русские - ред.) совершили обе эти вещи, и я предупредил их, что мы ответим, и мы это сделали», — подчеркнул президент США.

В то же время он подчеркнул, что его правительство также нацелено работать вместе с россиянами, когда это отвечает взаимным интересам стран. В связи с этим Байден привел пример продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-III, а также взаимодействие в вопросах противостояния климатическим изменениям.

Напомним, администрация Джо Байдена занимает последовательную позицию по принуждению России прекратить злонамеренную деятельность против США, союзников и партнеров.

Источник

США, РФ, Байден
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