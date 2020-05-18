Ермак рассказал послам, что Зеленский готовится поговорить со СМИ

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран Группы семи (G7) и главой Представительства Европейского Союза в Украине, сообщает пресс-служба президента

Дословно: "Андрей Ермак также рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства".

Кроме того, Ермак проинформировал послов, что следующий этап ослабления карантинных мероприятий в Украине запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет оставаться стабильной.

По его словам, сейчас уровень заболеваемости COVID-19 в стране умеренный.

Руководитель Офиса президента также подчеркнул, что украинская власть намерена уверенно двигаться по пути реформ, и для усиления этого процесса Зеленский недавно назначил Михеила Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ.

Дословно: "Саакашвили, который также присутствовал на встрече, рассказал послам G7 и ЕС о планах Национального совета по реформам. В частности, глава государства поставил задачу совершенствования налогового законодательства, продолжения дерегуляции и завершения реформы таможни. Кроме того, среди задач – координация сотрудничества с международными организациями.

Председатель Исполнительного комитета реформ отметил, что вскоре состоятся консультации с ведущими бизнес-ассоциациями Украины и будет наработана программа Национального совета реформ, которую представят на утверждение главе государства".

Напомним: 15 мая Саакашвили сообщил, что провел совместно с Ермаком онлайн-конференцию с послами стран большой семерки.

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