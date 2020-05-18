На Херсонщине УПЦ наградила медиков и доставила продуктовые наборы нуждающимся

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Херсонской епархии, на встрече обговорили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.

«Владыка Иоанн выразил благодарность врачам за их жертвенный подвиг в это нелегкое время. За усердные труды на благо Церкви Христовой и народа медицинские работники были удостоены наград Херсонской епархии», -сообщили в пресс-службе епархии.

Глава епархиального отдела по социальному служению иеромонах Афанасий (Бурдюх) и глава епархиального юридического отдела Игорь Мокин посетили многодетных и малоимущих прихожан херсонских храмов.

Нуждающимся передали продуктовые наборы и посильную материальную помощь от Свято-Духовского кафедрального собора и от совета адвокатов Херсонской области.