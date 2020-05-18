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В Греции после карантина открылись все православные храмы

18.05.2020 / 11:32
В Греции после карантина открылись все православные храмы
Богослужение Источник: Orthodox times
Во дворе некоторых церквей установили специальное оборудование для трансляции служб, чтобы избежать скопления людей

В Греции после двухмесячного карантина открылись все православные храмы страны.

Как сообщает «Orthodox times», богослужения прошли с соблюдением санитарных норм, а также с соблюдением социальной дистанции.

Во дворе некоторых церквей установили специальное оборудование для трансляции служб, чтобы избежать скопления людей.

Также духовенство и верующие почтили память жертв пандемии коронавируса.

Панихиду по жертвам коронавируса в часовне Святого Андрея в Афинской Архиепископии после совершения Божественной литургии совершил архиепископ Афинский Иероним.

Источник: Inpress.ua
греция
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