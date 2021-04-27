Зеленский подписал закон об освобождении учащихся общеобразовательных учреждений от прохождения ГИА в 2021 г.

Как сообщила пресс-служба главы государства, из-за пандемии коронавирусной болезни с марта 2020 года в Украине обучение в учреждениях общего среднего образования осуществляется преимущественно в дистанционном формате. Указанный закон призван уменьшить риски заболевания COVID-19 среди школьников и предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации в стране.

"Согласно документу, учащиеся школ и других заведений общего среднего образования, которые завершают обучение в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА). При этом ученики имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в том числе в форме внешнего независимого оценивания", - сказано в сообщении.

Отмечается, что все этапы ВНО в этом году состоятся в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины.

13 апреля соответствующий законопроект № 5014 за основу и в целом поддержали 298 народных депутатов на внеочередном планерном заседании.

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