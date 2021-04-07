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Россия обвинила Украину в нарушении всех минских договоренностей

07.04.2021 / 13:51
В России обеспокоены заявлениями Украины о ситуации на Донбассе. В Министерстве иностранных дел РФ обвинили украинскую сторону в нарушении минских соглашений.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает агентство ТАСС.

По его словам, российские власти встревожены тем, что происходит на Донбассе.

"Киев нарушает все минские договоренности", - заявил Лавров.

Ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не будет отправлять своих членов Трехсторонней контактной группы в Минск на переговоры.

Он объяснил, что такое решение связано с тем, что Беларусь сегодня находится под влиянием России.

Напомним, Украина отвергла причастность к гибели ребенка на Донбассе из-за обстрелов.

Отметим, у Путина заявили о полном разрыве отношений России и Украины. В Кремле заявили, что взятые Украиной обязательства по урегулированию ситуации на Донбассе не выполняются.

Источник

РФ, Лавров, Минские договоренности
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