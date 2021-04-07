Россия обвинила Украину в нарушении всех минских договоренностей

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает агентство ТАСС.

По его словам, российские власти встревожены тем, что происходит на Донбассе.

"Киев нарушает все минские договоренности", - заявил Лавров.

Ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не будет отправлять своих членов Трехсторонней контактной группы в Минск на переговоры.

Он объяснил, что такое решение связано с тем, что Беларусь сегодня находится под влиянием России.

Напомним, Украина отвергла причастность к гибели ребенка на Донбассе из-за обстрелов.

Отметим, у Путина заявили о полном разрыве отношений России и Украины. В Кремле заявили, что взятые Украиной обязательства по урегулированию ситуации на Донбассе не выполняются.

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