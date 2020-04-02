Зеленский возглавляет рейтинг доверия к политикам, за ним идут Кличко и Гройсман – соцопрос

По данным исследования, не доверяют президенту Зеленскому 51% респондентов.

Мэру Киеву Виталию Кличко доверяют 33%, не доверяют - 54%, экс-премьеру Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют - 58%, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 31%, не доверяют - 36%, не знают - 29%.

Лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко доверяют 29%, не доверяют - 69%, пятому президенту Украины, лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют - 75%, лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют - 58%, не знают его - 15%.

Так, бывшему премьеру Арсению Яценюку доверяют 22%, не доверяют - 74%, главе министерства внутренних дел Украины Арсену Авакову доверяют 22%, не доверяют - 68%, действующему премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют - 51%, не слышали о таком - 27%, одному из лидеров "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку доверяют 15%, не доверяют - 74%, не знают его - 9%.

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

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