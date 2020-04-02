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Американский аналитический центр Atlantic Сouncil: Несмотря на введение санкций против Медведчука, Байден остается холоден к Зеленскому

02.04.2021 / 14:40
Бывший посол США в Украине, а ныне директор Евразийского центра «Атлантического совета» Джон Хербст четко дал понять, что США ждет от Зеленского полного подчинения и более продуктивных действий для вытеснения оппозиции с украинской политической арены.

Об этом американский дипломат написал в своей статье, опубликованной на сайте Атлантического совета США.

Хербст отмечает, что, несмотря на последовательные попытки Владимира Зеленского «расчистить дорогу для улучшения отношений с Вашингтоном», Джо Байден остается холоден к украинскому лидеру, так и не удостоив его телефонным разговором.

«Киев продемонстрировал свою заинтересованность в установлении отношений с новой администрацией США на самом высоком уровне, но между Президентом Зеленским и Президентом Байденом до сих пор не было телефонных звонков», – пишет директор Евразийского центра «Атлантического совета».

Бывший дипломат дает понять, что репрессивная политика украинского Президента против оппозиции и ее лидера Виктора Медведчука, безусловно, импонирует новой администрации США, но большей благосклонности нынешнего хозяина Белого дома Зеленский сможет добиться только при полном подчинении Вашингтону.

«Учитывая совпадение интересов и ценностей между США и Украиной, двусторонние отношения будут становиться ближе по мере согласования с администрацией Байдена», – резюмирует Хербст.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.

Байден, Медведчук, Зеленский, Хербст
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