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Пожилые люди все еще в наивысшей зоне риска COVID-19 - Ляшко

23.03.2021 / 15:16
Структура заболеваемости коронавирусом по возрасту в Украине почти неизменна. Наиболее уязвимыми к COVID-19, как и в начале пандемии, остаются люди преклонного возраста.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, люди преклонного возраста все еще в "красной зоне" риска, поскольку наибольшая доля заболевших именно в возрастной группе 50-59 лет, 60 и старше.

"Мы проанализировали помесячно возрастную долю больных с августа 2020 года по март 2021 года. Такой же анализ сделали и по возрастной доле умерших с диагнозом "коронавирусная болезнь". И увидели, что в Украине структура заболеваемости по возрасту почти неизменна. При этом последние три месяца видим рост именно в возрастной группе 60+", - рассказал он.

В возрастной группе свыше 60 лет, как отметил Ляшко, также наблюдается наиболее критическое течение заболевания. В частности, 75-80% всех смертельных случаев регистрируется именно в этой возрастной группе. В возрастной группе 65 и старше выше и вероятность повторного инфицирования.

По результатам исследования, опубликованного в журнале The Lancet, перенесенная болезнь защищала от повторного инфицирования коронавирусом на 80,5%, при этом у людей, старше 65 лет, такая защита была только у 47,1%. В связи с этим в Минздраве планируют как можно быстрее провести вакцинацию этой категории людей.

Ляшко добавил, что результаты 3 фазы клинического исследования вакцины AstraZeneca, которое недавно завершилось в США, показали более 80% эффективности в возрастной группе 65+ лет.

Напомним, в Украине могут снова изменить план вакцинации от коронавируса. Это хотят сделать для того, чтобы как можно быстрее вакцинировать группы риска, которые записались на прививку.

Кроме того, в правительстве назвали три региона с наибольшей динамикой заболеваемости коронавирусом.

Источник

коронавирус, пожилые, Covid-19
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