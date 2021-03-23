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Разумков: реформирование сферы безопасности согласно стандартам НАТО - приоритет для Украины

23.03.2021 / 15:47
Реформирование военной сферы и сферы безопасности в соответствии со стандартами НАТО является приоритетом для Украины, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Среди приоритетов - переход Украины на стандарты, нормы и принципы НАТО. Мы существенно продвинулись по различным направлениям евроатлантических реформ, в частности приняли важные законодательные акты и руководящие документы в сфере безопасности и обороны", - цитирует Разумкова сайт парламента со встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ 22 марта в Брюсселе.

Спикер напомнил, что Верховная Рада приняла законы Украины "Об оборонных закупках" и "О разведке", а также Стратегию национальной безопасности Украины.

"Украина продолжит реформировать свою военную сферу и сферу безопасности в соответствии со стандартами НАТО", - подчеркнул Разумков.

По его словам, признание партнером НАТО с расширенными возможностями является важным этапом реализации евроатлантических стремлений Украины.

Глава украинского парламента отметил, что План действий по членству Украины в НАТО является логическим и безальтернативным шагом для Украины на пути евроатлантической интеграции.

"Мы хотели бы увидеть ПДЧ для Украины в ближайшей перспективе и надеемся на формирование среди союзников необходимого консенсуса в этом вопросе", - сказал он.

Разумков подчеркнул, что Украина приветствует намерение союзников подтвердить политику "открытых дверей" Альянса во время следующего саммита НАТО.

Руководитель Верховной Рады также отметил, что совместным приоритетом и задачей Альянса и Украины является восстановление заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне.

Кроме того, он подчеркнул, что парламентское измерение остается важной составляющей политического диалога с НАТО и союзниками.

"Мы благодарны Парламентской ассамблее НАТО, а также союзникам, что было поддержано предложение Украины о перенесении проведения очередной весенней сессии ПА НАТО на конец мая 2022 года в Киеве. Я надеюсь, что коронавирус не помешает нам в этом", - сказал председатель Верховной Рады.

По его словам, приоритетным заданием для украинского парламента является усиление сотрудничества между Украиной и НАТО, направленного на поддержку безопасности в евроатлантическом пространстве.

"Украина высоко ценит неизменную солидарность союзников с нашим государством и решительную позицию НАТО относительно продолжающейся агрессии Российской Федерации в Крыму и на Донбассе", - подчеркнул Разумков.

Глава парламента выразил благодарность государствам-членам за поддержку внутренних реформ в Украине, а также за заинтересованность и поддержку инициативы Украины по созданию "Крымской платформы", конечной целью которой является деоккупация Крыма.

Источник

НАТО, Разумков
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