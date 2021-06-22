Разумков: в ближайший год Украина не сможет стать членом НАТО

"Если мы говорим о ближайшем будущем, то какой это срок? Для каждого он свой. Сказать, что это произойдет через год? Нет. Давайте будем откровенны, за год это сделать мы не сможем", - сказал Разумков 19 июня изданию "Радио Свобода".

По словам главы парламента, существует необходимость убеждения партнеров Украины и внедрения большого количества реформ для соответствия стандартам НАТО в отношении обороноспособности и обеспечения украинской армии.

"С другой стороны, мы понимаем, что это не только военный блок, но и гуманитарная организация, с которой мы также много лет сотрудничаем и движемся в этом направлении. Я уверен, что мы достигнем этой цели. Но этот путь будет непростым. И сказать, что он будет короткий, я думаю, тоже", - считает Разумков.

Он предположил, что в течение 10 лет Украина сможет теоретически стать членом Альянса, но это будет зависеть не только от украинского государства. "10 лет - теоретически это возможно. Я стараюсь не обещать того, в чем я не уверен. А здесь зависит не только от меня, не только от украинской стороны, но и от многих факторов, которые сегодня находятся как в Украине, так и за ее пределами", - подчеркнул Разумков.

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