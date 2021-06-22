Войти | Зарегистрироваться
15:34

вторник,
22 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Разумков: в ближайший год Украина не сможет стать членом НАТО

22.06.2021 / 15:19
В ближайший год Украина не сможет стать членом Североатлантического альянса НАТО, в теории - возможно в течение 10 лет, сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Если мы говорим о ближайшем будущем, то какой это срок? Для каждого он свой. Сказать, что это произойдет через год? Нет. Давайте будем откровенны, за год это сделать мы не сможем", - сказал Разумков 19 июня изданию "Радио Свобода".

По словам главы парламента, существует необходимость убеждения партнеров Украины и внедрения большого количества реформ для соответствия стандартам НАТО в отношении обороноспособности и обеспечения украинской армии.

"С другой стороны, мы понимаем, что это не только военный блок, но и гуманитарная организация, с которой мы также много лет сотрудничаем и движемся в этом направлении. Я уверен, что мы достигнем этой цели. Но этот путь будет непростым. И сказать, что он будет короткий, я думаю, тоже", - считает Разумков.

Он предположил, что в течение 10 лет Украина сможет теоретически стать членом Альянса, но это будет зависеть не только от украинского государства. "10 лет - теоретически это возможно. Я стараюсь не обещать того, в чем я не уверен. А здесь зависит не только от меня, не только от украинской стороны, но и от многих факторов, которые сегодня находятся как в Украине, так и за ее пределами", - подчеркнул Разумков.

Источник

НАТО, Разумков
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.