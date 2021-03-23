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Совещание у Зеленского: худшая COVID-динамика - в Киеве и двух областях

23.03.2021 / 11:49
В Киеве, Винницкой и Ивано-Франковской областях сейчас - наибольшая динамика роста количества больных COVID-19.

Об этом шла речь 22 марта на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни под председательством Президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, в частности, сообщил, что активных больных в стране на сегодняшний день более 263 тысяч.

«Из 63 тысяч коек с подведенным кислородом заполнены 39 тысяч. Коек интенсивной терапии занято 2 тысячи 652 из 4 тысяч 909», - отметил глава правительства.

Шмыгаль также добавил, что 20 марта было проведено заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, по итогам которого в красную зону эпидопасности были отнесены город Киев и Одесская область.

Кроме того, премьер-министр провел совещание с министрами по разработке механизмов совместной с органами местного самоуправления поддержки бизнеса и людей в красных зонах.

Напомним, Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны, согласно которому в красную зону эпидопасности отнесены Киев и 7 областей. На сегодняшний день речь идет о Киеве и Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Киевской, Одесской, Сумской и Черновицкой областях.

Источник

коронавирус, карантин
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