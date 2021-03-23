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Производство препарата «Спутник V» в Харькове, как предлагает Медведчук, поможет улучшить темпы вакцинации ‒ эксперты

23.03.2021 / 11:52
Решение Верховной Рады освободить производителей вакцин от коронавируса от ответственности за последствия их применения негативно скажется на доверии украинцев к вакцинации.

Так социолог Виталина Буткалюк в Facebook прокомментировала принятие Верховной Радой закона об освобождении производителей вакцин от COVID-19 от ответственности за любые последствия прививок.

«Многие обрадовались, что сегодня Верховная Рада не смогла отменить перевод часов на летнее/зимнее время. Не хватило голосов. Но! Зато нашлись голоса для принятия решения об освобождении производителей вакцин от ответственности за последствия их применения!» ‒ отметила социолог.

Буткалюк выразила мнение, что после такого решения Верховной Рады среди украинцев еще больше упадет доверие к вакцинации.

«В случае "наступления последствий" после получения вакцины от COVID-19 даже обещают выплатить компенсацию... Особо комментировать тут нечего...» ‒ отметила социолог. И задала риторический вопрос: «…Как Вы думаете, после такого решения доверие к власти, а также к процессу вакцинации повысится?».

В свою очередь медиаэксперт Татьяна Чугаенко пояснила, что вакцинация срывается из-за нехватки вакцины и недоверия украинцев к индийскому препарату Covishield.

«Нет, конечно. Какое может быть доверие к этой власти? А вообще вакцинацию срывают два фактора – дефицит вакцины + недоверие к индийской Covishield. И пусть Зеленский со Степановым сколько угодно рассказывают, что это суперклассная вакцина, но хочу напомнить: производитель не разрешил использовать бренд AstraZeneca, потому что не может гарантировать, что препарат из Индии будет нужного качества. Поэтому вакцина и называется Covishield, а не AstraZeneca», ‒ уточнила эксперт.

Чугаенко напомнила, что Украина может производить свою вакцину, потому что председатель политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук договорился о производстве «Спутника V» на заводе «Биолек» в Харькове.

«Вот и получается, что западные "партнеры" как та «собака на сене»: и нормальные препараты Украине не дают, и блокируют производство нашей вакцины на "Биолеке" в Харькове, которое организовал Медведчук», ‒ расставила эксперт точки над «i».

Вместе с тем Чугаенко уверена, что темпы вакцинации в Украине можно улучшить, если Украина начнет производить свою вакцину, как предлагает Виктор Медведчук.

«А производство "Спутника" в Харькове, как предлагает Медведчук, сразу бы улучшило темпы вакцинации. И здесь с ним не поспоришь. Потому что у украинцев к "Спутнику" больше доверия, чем к этому непонятному Covishield’у, у которого масса противопоказаний и после которого десяткам людей стало плохо. О чем здесь вообще говорить, если сам министр Степанов признал, что 60% медиков в Украине отказались от прививки этим индийским дженериком...» ‒ заключила медиаэксперт Татьяна Чугаенко.

вакцина, Медведчук, Чугаенко, Буткалюк
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