Шмыгаль согласен с Байденом: Путин - убийца

Об этом премьер Украины рассказал в интервью немецкой газете Handelsblatt, сообщает "Европейская правда".

"Геополитическая ситуация пока не простая. Коронавирусный кризис это только усиливает. Соответственно эмоциональными являются и настроения. Но учитывая то, что Украина вынуждена уже седьмой год подряд противостоять российской агрессии, в результате которой погибли более 10 000 человек, я могу только сказать: я поддерживаю такие формулировки Джо Байдена", - сказал глава украинского правительства в ответ на вопрос, считает ли он правильным утверждение Байдена, который назвал президента России Владимира Путина убийцей.

Шмыгаль заверил, что его не удивил резкий тон президента США по отношению к лидеру другого государства.

"Вспомните визит высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля в Москву. Тогда Европа еще раз увидела истинное лицо Москвы, то, как Россия относится к Европе и к остальному миру. Это должно повлиять на отношение цивилизованного мира, например, стран Группы семи, к России", - отметил украинский премьер.

Напомним, на прошлой неделе между президентами США и России возникла заочная словесная перепалка.

В недавнем интервью Джо Байден заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.

Путин пожелал здоровья Байдену в ответ на его слова и вспомнил детскую поговорку.

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