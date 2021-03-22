В Николаеве вводят жесткий карантин

Об этом сообщил председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в Facebook
Как отметил Ким, по показателю госпитализаций Николаев уже соответствует "красной зоне", а показатель загруженности коек, обеспеченных кислородом, за несколько дней также может преодолеть критическую отметку.
Поэтому региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской ОГА решила ввести в Николаеве более строгие карантине ограничения в рамках "оранжевой зоны", которые вступают в силу с 01.00 24 марта и будут действовать до 4 апреля включительно.
Дословно: "Будет запрещено:
Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
Работа ярмарок "выходного дня";
Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);
Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
Кроме того:
Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;
Будут работать – при соблюдении строгих норм и без работы кафе – автозаправочные станции;
Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы – но без групповых занятий;
Будут работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе – но дистанционно;
Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;
Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры;
Большим продуктовым магазинам рекомендовано вести "специальные часы посещения" для граждан пожилого возраста".
Общественный транспорт в городе будет работать в обычном режиме с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима и с заполненностью мест для сидения на 50%.
Однако городу рекомендуется обновить электронные пропуска для работников критической инфраструктуры и других необходимых работников, в случае введения ограничений для работы общественного транспорта.
Рынкам разрешено работать до следующего воскресенья. Однако на этой неделе будут проводиться постоянные рейды с привлечением специалистов Госпродпотребслужбы и Нацполиции, и в случае несоблюдения карантинных требований рынки любой формы будут закрыты с понедельника, 29 марта.
Напомним: в Киеве ввели строгий карантин с 20 марта до 9 апреля.
На территории Харьковской области усилили карантин с 18 марта, а во Львовской области и во Львове с 19 марта.
С 23 марта в Киеве и Одесской области вводится "красный" уровень эпидемической опасности.
Сейчас в "красной зоне" находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
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