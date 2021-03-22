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Ляшко: Санкции против Медведчука нарушают его конституционные права

22.03.2021 / 18:41
Совет национальной безопасности и обороны Украины берет на себя полномочия судебной системы, частью которой не является. Поэтому санкции в отношении граждан Украины являются нарушением их конституционного права на защиту в суде.

Такое мнение высказал лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, комментируя недавние решения СНБО о введении санкций против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и других оппозиционных политиков.

Он отметил, что санкции можно вводить только через суд, поскольку Украина – демократическое государство, и каждый ее гражданин должен знать, в чем его обвиняют.

«В этой стране еще никто не отменял конституционного права на защиту. А если тебя на основании секретных документов блокируют, забирают возможности распоряжаться своим имуществом, еще какими-то конституционными правами, возможностями... На каком основании?» – сказал политик, подчеркнув, что СНБО не может подменять собой судебную систему.

То же самое, по мнению политика, касается и лишения лицензии оппозиционных телеканалов.

«Если они (телеканалы. – Ред.) лицензию получили незаконно, то решением суда лицензии должны быть лишены. Другого инструмента нет», – резюмировал Олег Ляшко.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если бы у власти были хоть какие-то доказательства предъявленных ему обвинений, то их бы уже давно обнародовали.

«Если бы я участвовал в преступных схемах, в которых многие из них участвуют, если бы я наживался на вооруженном конфликте, ограблении народа или хотя бы неправильно перешел улицу, то разве власть не сделала бы это достоянием общественности и под бой барабанов и вой национал-радикалов не привлекла бы меня к ответственности? Но они не могут предъявить мне законных и обоснованных претензий, потому что я всегда был и остаюсь законопослушным гражданином», – подчеркнул политик.

санкции, Ляшко, Медведчук
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