Против главы ВС вряд ли начнут уголовное производство

НАБУ не уточняет, по каким статьям Уголовного кодекса заведено дело.

Служители Фемиды не верят, что против главы ВС начнут уголовное производство, информирует телеграмм-канал "Под мантией".

"Уголовное дело против Данишевской? Смешно. Такое производство умрет, не начавшись. Это же исполнитель всех просьб и пожеланий НАБУ в Верховном Суде", - говорится в сообщении.

"И оцените, как НАБУ минимизирует информацию касательно Данишевской и не стесняется обвинять в «ФБ» других судей. А мы все ждем, что Верховный Суд расскажет наконец, в рамках какого производства туда приходили два детектива и кого допрашивали, - Валю по делу Логвинского?.." - отмечают авторы поста.