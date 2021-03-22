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Из-за действий участников субботней акции протеста в здании ОП произошло несколько пожаров, а общая сумма ущерба достигла 2 млн грн

22.03.2021 / 11:15
Из-за насильственных действий некоторых участников акции протеста, проходившей под Офисом президента вечером в субботу, в здании произошло несколько пожаров, пострадали окна, двери, внутренняя отделка тамбура одного из подъездов, а фасад здания был обрисован краской.

Соответствующее заявление сделала пресс-служба президента в Facebook 21 марта.

"Участники акции разбили стекло во входной двери одного из подъездов и окно на первом этаже здания. Фасад первого этажа обрисован краской, причинившей значительный ущерб внешнему виду сооружения. Кроме того, в результате запуска фейерверков пострадали двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов. Также произошло возгорание чердака. Были зафиксированы отдельные очаги возгорания на первом этаже и пожар в кабинете на втором этаже. Все этажи были наполнены дымом", - отмечают в ОП.

Там уточняют, что, по предварительным экспертным данным, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

"Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и суммы убытков возрастут", - подчеркивают в пресс-служба президента.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что вчерашняя акция протеста превратилась в проявление вандализма.

"Я понимаю, что это больше политическая провокация, которую создали наши политические оппоненты. Я думаю, что эта провокация не получила тех дивидендов, на которые рассчитывали", - сообщил Подоляк.

По его словам, большинство людей, которые были на акции, хотели выразить мирный протест, но "остальные 10% были подготовлены для совершения провокаций".

"Концепция президента Владимира Зеленского очень простая: если люди хотят выйти и что-то сказать - пожалуйста, выходите и говорите. Это было и 27 февраля, на первой акции, это было и раньше. Нет причин, чтобы разгонять людей или что-то запрещать", - добавил Подоляк.

Начальник Управления государственной охраны Сергей Рудь отметил, что правоохранительные органы вчера выполнили поставленные задачи и не допустили человеческих жертв.

"Оценка этим событиям будет дана отдельно. Все материалы - фото, видеофиксацию - будут предоставлены Управлением государственной охраны правоохранительным органам для того, чтобы провести оперативные действия и чтобы виновные были наказаны", - сообщил Рудь.

Он напомнил, что во время акции также возникла угроза сожжения государственного флага, который расположен на фасаде здания Офиса Президента, что является унижением символики Украины.

"Каждый человек имеет право высказать свое мнение. Поэтому никто не запрещает - люди могут сюда приходить и демонстрировать, возможно, проявление неуважения, свое мнение, но при этом не допускать вандализма, провокаций и хулиганства - того, что имело место вчера", - добавил Рудь.

Напомним, в субботу вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей.

Он отметил, что "разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов".

В Офисе президента Украины также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

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ущерб, акция протеста, ОП
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