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Киевские власти решат, останавливать ли общественный транспорт

22.03.2021 / 10:23
Столичные чиновники считают, что несмотря на отнесение Киева к "красной" зоне, общественный транспорт в городе должен работать. Но окончательное решение будет принято 22 марта.

Об этом сообщает первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в Facebook

Чиновник напомнил, что на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Киев отнесли к "красной" зоне ограничений с 23 марта, но "красные" ограничения столица решила ввести еще 18 марта, и они начали действовать уже в субботу.

В то же время нормы карантина "красной" зоны предусматривают остановку регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок (кроме транзитных), однако общественный транспорт в Киеве продолжает работать.

Пока неизвестно, остановят ли в Киеве пассажирские перевозки.

Прямая речь: "Окончательное решение о работе общественного транспорта в Киеве будет принято в понедельник, 22 марта. Позиция города в этом вопросе четкая - общественный транспорт должен работать! Конечно, с учетом карантинных правил и ограничений. Остановка транспорта приведет к коллапсу в городе".

Напомним: мэр Киева сообщил, что в столице вводят строгий карантин с 20 марта до 9 апреля.

Постоянная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС КГГА обнародовала полный перечень запретов на этот период.
По данным Минздрава, Киев попал в "красную" зону по показателям распространения коронавируса 19 марта, Одесская область - 20 марта.

Источник

коронавирус, общественный транспорт, локдаун
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