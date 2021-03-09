Костинский: Санкции в отношении Медведчука и оппозиционных СМИ – политические игры Зеленского

Об этом заявил бывший член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Он отметил, что в первую очередь было бы справедливо, если бы за санкциями в отношении Коломойского последовало немедленное увольнение топ-менеджеров в органах власти, которые отвечают за информационную политику и регулирование медиа.

«Украинское общество, в первую очередь, должно требовать увольнения министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, который на протяжении 2008–2019 годов возглавлял группу каналов "1+1 Media". По моему личному мнению, именно под руководством Александра Ткаченко телеканал "1+1" занимался политическим медиакиллерством в интересах своих владельцев», – написал Костинский.

Кроме того, он добавил, что также должны быть уволены члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, которые в прошлом работали в «Студии 1+1» и на сегодня составляют половину членов этого регуляторного органа, уточнив, что речь идет об Ольге Герасимьюк, Олеге Черныше, Юрие Зиневиче и Елене Ницко.

«Таким образом, вещание медиагруппы "1+1 Media", в которую входят телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "Плюсплюс", "Бигуди", УНИАН, "1+1 International", а также несколько региональных компаний, должно также стать, по логике, предметом рассмотрения СНБО», – написал бывший член Нацсовета, подчеркнув, что иначе применения санкций против Виктора Медведчука, Оксаны Марченко и их окружения, и, соответственно, прекращение вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK «будет выглядеть избирательной практикой, вызванной обычными политическими играми».

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.