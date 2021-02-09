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Существует много сомнений в инструментариях власти относительно пророссийских телеканалов – Костинский

09.02.2021 / 15:49
Существует много сомнений относительно тех методов, которые сегодня применяются действующей властью в отношении пророссийских телеканалов в Украине.

Об этом в эфире “Прямого” заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в 2015-2020 гг. Сергей Костинский.

“Я, безусловно, приветствую ход мыслей Владимира Зеленского и его команды о том, что с пророссийским речью нужно бороться категорически. Я не видел этой работы в течение двух лет. Увидел начало сейчас, и я надеюсь на продолжение этой работы. Но у меня есть много сомнений относительно тех методов, которые сегодня применяются. Дело в том, что санкции СНБО – это такой инструмент, который может быть использован только один раз. Если рано или поздно в Верховном Суде или Европейском суде по правам человека это решение будет опровергнуто, и господин Медведчук получит положительное решение Европейского суда в свою пользу, то СНБО больше не сможет, в том числе по политическим мотивам, принимать подобные решения ни против телеканалов Медведчука, ни против других российских телеканалов”, – сказал Костинский.

По его мнению, такие инструменты должны использоваться как крайняя мера с пониманием того, что должна быть подготовлена очень серьезная правовая позиция.

“Сейчас я вижу, что те ответственные органы государственной власти, регулирующие органы, которые, в первую очередь, должны быть задействованы для того, чтобы навести порядок в информационной сфере, они не отработали свой адженд. И, соответственно, не было либо политической воли, либо они были некомпетентны, либо… я не знаю, что это было. И когда задействуется последний инструмент для того, чтобы прекратить всю эту работу, я вижу, что это конъюнктура, политическая конъюнктура. Изменилась, например, Администрация президента США. Я думаю, что это может быть один из факторов, когда нужно понравиться новому президенту США”, – добавил Костинский.

Он отметил, что также на самом деле может быть наслоение многих факторов, в том числе и сговор с частью команды ОПЗЖ для того, чтобы отдать предпочтение кому-то из конкурентов Медведчука.

“Нанесен удар якобы по империи Медведчука. Но, я утверждаю, это решение не представляет проблемы для Медведчука. Второе-проблема гораздо шире. Телеканалов, осуществляющих пророссийское вещание, гораздо больше. И вопрос: Будут ли задействованы какие – то инструменты”, – завершил Костинский.

телеканалы, Медведчук, Костинский
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