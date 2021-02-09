Минздрав надеется, что на COVID-вакцинацию согласятся минимум 60% украинцев

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

«Мы ставим целью, минимум 60% наших граждан согласятся вакцинироваться», - заметил министр.

Он добавил, что готов вакцинироваться любой вакциной, зарегистрированной в Украине.

«Я готов, чтобы этой вакциной вакцинировались мои родители, поскольку я уверен в безопасности этой вакцины», - заметил Степанов.

Министр также в очередной раз подтвердил, что есть возможность провести вакцинацию в 2021 году.

Ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко прогнозировал, что вакцинация против COVID-19 начнется 15 февраля или позже.

В рамках глобальной помощи COVAX Украине обещали бесплатно предоставить от 8 до 16 млн доз вакцин.

До настоящего времени Украина заключила предварительный контракт только с одной компанией о закупке вакцин от коронавируса - это китайский производитель Sinovac. Однако эта вакцина проходит третью стадию испытаний. Согласно исследованиям, которые провели в Бразилии, эффективность Sinovac составляет 50%. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что договора с этой китайской компанией не будет, если эффективность вакцины будет менее 70%.

Идут переговоры о поставках вакцин странами ЕС.

Минздрав планировал за 2021-2022 годы вакцинировать 50% населения Украины.

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