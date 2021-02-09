Войти | Зарегистрироваться
15:38

вторник,
09 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Дудкин: Санкции Зеленского в отношении оппозиционных СМИ можно сравнить с методами нацистской Германии 33-го года

09.02.2021 / 15:22
Санкции Президента Украины в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne, и ZIK – это первый шаг к установлению диктатуры и использованию методов информационной блокады, которые действовали в нацистской Германии и действуют сейчас в тоталитарной Северной Корее. Все это создает информационный и культурный вакуум, в котором будет расти и воспитываться наше будущее поколение.

Об этом в эфире канала «112 Украина» сказал военный историк Юрий Дудкин.

«Чего ждать от власти – предсказать сложно. Отключая эти три самые важные, я считаю, украинских телеканала ("112 Украина", NewsOne, и ZIK. – Ред.), мы, наверное, все-таки придем к методам НСДРП нацистской Германии 33-го года, когда у граждан оккупированных государств конфисковывали телевизоры, чтобы они не могли слышать правду, чужие голоса Москвы, Лондона, Вашингтона», – сказал эксперт.

Также он отметил, что не удивится, если действующая власть по примеру Северной Кореи введет для украинцев тотальную регистрацию мобильных телефонов.

«У нас будет действительно тотальная, как в Северной Корее, регистрация смартфонов. Что-то еще придумают. Уже о кислороде я даже молчу, – подчеркнул Дудкин, добавив, что после посягательств на свободу слова от «слуг народа» можно ожидать чего угодно.

Исходя из всего этого, военный историк предположил, что мы получим целое поколение, выросшее на «правильных» книгах, «правильных» фильмах и «правильном» телевидении.

«Меня очень волнует, здорово волнует и давно, будущее нашей молодежи. Посмотрите в каком информационном, воспитательном культурном вакууме на сегодняшний день наши школьники и молодые люди», – резюмировал Юрий Дудкин.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK – это попытка «закрыть рот тем, кто доносит людям правду, и эта правда очень горькая для господина Зеленского». Парламентарий уверен, что данный террор будет продолжаться, потому что власти нужно скрыть собственные провалы.

Медведчук, Дудкин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.