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Зеленский заявил, что решение закрыть «каналы Медведчука» было нелегким, – итальянские СМИ

09.02.2021 / 15:15
Ряд итальянских изданий опубликовали материал информационного агентства Adnkronos, в котором сказано, что Президент Украины Владимир Зеленский отключил от вещания три телеканала.

В частности, материал обнародовали издания La Sicilia, Fortune Italia, Corriere Di Arezzo и другие.

«Это – каналы "112 Украина ", NewsOne и ZIK, которые, согласно указу, подписанному вчера (2 февраля. – Ред.) Президентом, смогут вещать только в Интернете, но не в эфире. Медведчук включен в список людей, подлежащих санкциям США. Зеленский объяснил, что его решение было нелегким, что он поддерживает свободу слова, а не "пропаганду, финансируемую страной-агрессором"», – сообщает итальянским читателям Adnkronos.

Ранее сообщалось, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что введение Президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным. 

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к "прикольным видосикам"? Такого не будет! Так не выйдет! Людям нужны ответы на волнующие их вопросы – о тарифах, вакцине, мире на Донбассе, заработной плате, пенсиях и многом другом», – сказал Виктор Медведчук.

телеканалы, санкции, Италия, Медведчук
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