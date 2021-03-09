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Зеленский снова примет участие в форуме "Украина 30": главные темы

09.03.2021 / 14:46
Президент Украины Владимир Зеленский снова примет участие в форуме "Украина 30". Очередной форум начнется 9 марта и продлится три дня.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что на этот раз форум "Украина 30" будет посвящен культуре, медиа и туризму. В рамках мероприятия пройдет обсуждение культурной и информационной политики государства, защиты свободы слова и противодействия пропаганде.

"На сессиях форума также будут подниматься темы сохранения и защиты украинского культурного пространства, будущего креативных индустрий в Украине, реализации проектов "Большая реставрация" и "Туристические магниты", - говорится в сообщении.

В форуме примут участие представители Офиса президента, Кабинета министров, Верховной рады, книгоиздатели, а также представители креативной, туристической, кино, медиа и модной индустрий.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на конец февраля 2021 года Зеленскому доверяли 39,5% украинцев, не доверяли - 54,3% респондентов. Баланс доверия-недоверия составлял -14,7%.

Также стало известно, что вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что в этом году посетит Украину.

Источник

Зеленский, "Украина 30, Украина 30
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