Санкции против Коломойского базировались на достоверной информации - Госдеп

Об этом заявил во время телефонного брифинга 5 марта представитель Государственного департамента США Нэд Прайс.

«Государственный секретарь получил достоверную информацию о том, что Коломойский был причастен к значительной коррупции при исполнении обязанностей губернатора», - отметил официальный представитель американского ведомства.

Он уточнил, что информация «была собрана из различных источников». Кроме того, по его словам, «многочисленные СМИ широко информировали о коррупционной деятельности Коломойского, и это также было предметом расследования со стороны украинского правительства».

Прайс отметил, санкции «базируются на действиях во время его (Коломойского - ред.) пребывания в должности, но Госдепартамент также обращает внимание на нынешние последовательные усилия Коломойского, направленные на подрыв демократических процессов и институтов, которые представляют серьезную угрозу для будущего Украины».

Как подчеркнул представитель Госдепартамента США, санкции против Коломойского является «мощным сигналом, что Соединенные Штаты поддерживают всех украинцев, усилия которых способствуют продвижению реформ». Он также отметил, что Соединенные Штаты стремятся помочь Украине достичь будущего, за которое многие украинский вышли на Майдан во время Революции достоинства.

Напомним, официальный Вашингтон в пятницу внес в санкционного списка олигарха и бывшего украинского чиновника Игоря Коломойского из-за его причастности к значительной коррупции. Кроме того, ограничения были введены против членов его семьи.

Кроме того, в декабре 2020 года американские прокуроры обвинили Коломойского и его партнера по бизнесу Геннадия Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств для приобретения недвижимости в Огайо, после предыдущих подобных заявлений США в отношении имущества в Кентукки и Техасе.

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