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В Киеве убили женщину-полицейскую, подозреваемая задержана

09.03.2021 / 16:19
В Киеве задержана подозреваемая в убийстве женщины-полицейской в ​​Дарницком районе столицы.

Об этом сообщают Киевская городская прокуратура, а также источники в правоохранительных органах

7 марта около трех часов ночи в полицию Киева поступило сообщение об обнаружении тела молодой женщины с признаками насильственной смерти возле дома по проспекту Бажана в Киеве.

Погибшей оказалась 37-летняя старший инспектор одного из департаментов Нацполиции Украины. Эксперты обнаружили на теле женщины многочисленные колото-резаные ранения и другие травмы.

По результатам проведения первоочередных следственных действий и на основании собранных доказательств задержана 37-летняя жительница столицы, которая обоснованно подозревается в совершении этого преступления.

Предварительной причиной убийства считают внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы.

Досудебное расследование поручено Следственному управлению ГУНП в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской прокуратуры. Сейчас идет дальнейшее установление всех обстоятельств преступления. Назначен ряд экспертных исследований.

Также решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей. Ей сообщено о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщили  источники в правоохранительных органах, по предварительной информации, мотив преступления не связан со служебной деятельностью погибшей.

Источник

убийство, Киев, полицейская
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