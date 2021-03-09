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Пытаясь навредить Медведчуку, Зеленский покушается на свободу слова и вводит жесткую цензуру, – «Репортеры без границ»

09.03.2021 / 17:03
По мнению международной неправительственной организации «Репортеры без границ» желание Президента Украины Владимира Зеленского бороться с пропагандой не является оправданием для его санкций против оппозиции, в результате которых жертвами политической борьбы стали независимые телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK и «Первый независимый», а также журналисты, работавшие в этих медиа.

Об этом говорится в статье на сайте международной организации.

Отмечается, что «Репортеры без границ» обеспокоены неправомерным применением санкций к оппозиционным телеканалам и призывают власти Украины к выполнению своих международных обязательств.

«Выражаем сожаление в связи с подобной эскалацией информационной войны. Хотя желание бороться с пропагандой является легитимным, это не оправдание применению цензуры, а запрет на деятельность телеканалов может спровоцировать новые нападения на журналистов. Подобное нарушение свободы слова противоречит международным обязательствам Украины. "Репортеры без границ" призывают власти искать другие способы защиты независимости и плюрализма прессы», – цитирует ресурс слова руководителя отдела «Репортеров без границ» по Восточной Европе и Центральной Азии Жанны Кавелье.

В статье подчеркивается, что украинские СМИ и работающие в них журналисты, все чаще становятся жертвами политической борьбы и незаконных действий национал-радикальных организаций.

«Через два дня после того, как был подписан указ, бывший глава одесского регионального отделения военизированного ультранационалистического движения "Правый сектор" Сергей Стерненко призвал опубликовать личные данные журналистов этих телеканалов», – говорится в материале.

В заключение «Репортеры без границ» подчеркнули, что Украина занимает 96 место из 180 во всемирном рейтинге свободы прессы.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что подписав незаконное решение СНБО, глава государства не задумываясь оставил без работы 1500 сотрудников трех телеканалов, 634 из которых – журналисты. Парламентарий подчеркнул, что он и его политсила будут защищать работников каналов, которые пострадали от беспредела и от узурпации власти.

телеканалы, санкции, Медведчук, Зеленский, Кавелье
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