COVID-19: больше всего загружены больницы в Киеве и 8 областях

В частности, при определенном показателе уровня госпитализаций в 60 на 100 тысяч населения в Киеве он составляет 67,7, в Винницкой области - 115, в Житомирской - 87,3; в Закарпатской - 96,1; в Николаевской - 69,9, в Тернопольской - 60,6, в Хмельницкой - 67,6, в Черновицкой - 96,6.

Самый высокий показатель госпитализаций в Ивано-Франковской области - 146,3 на 100 тысяч населения.

В то же время самый высокий показатель загруженности коек с кислородом в Закарпатской области - 71,3% (при определенном показателе 65%). Также высокий он в Ивано-Франковской области (62,4%), Черновицкой (52,9%), Житомирской (50,9%).

В Киеве по состоянию на 8 марта загруженность коек с кислородом составляет 44,5%.

В красной зоне эпидемической опасности находятся четыре области - Ивано-Франковская, Житомирская, Черновицкая и Закарпатская.

Напомним, 17 февраля Кабинет министров принял постановление об установлении в Украине адаптивного карантина до 30 апреля, установлены 4 уровня эпидопасности и показатели их определения.

Зеленый уровень позволяет пересмотреть подходы к противоэпидемическим ограничениям в сторону смягчения. Устанавливается одновременно на всей территории Украины, если заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины менее 50 процентов от эпидемического порога; коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом - менее 5%.

Желтый уровень действует как базовый на уровне всей страны. Устанавливается на уровне регионов.

Оранжевый - предупредительный уровень, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести ко введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий. Устанавливается на уровне регионов, если превышен хотя бы один показатель: заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемический порог; загруженность коек, обеспеченных подведением медицинского кислорода, более 65 процентов; количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения менее 300; количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения более 60; коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 более 20 процентов; рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50 процентов.

Красный уровень эпидемической опасности устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышен 2 или более указанных показателей. Он определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения в течение 48 часов. Решение об отмене красного уровня принимается в случае достижения регионом всех показателей в течение не менее пяти дней подряд.

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