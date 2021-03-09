Тихановский: Крым должен быть украинским и де-факто

Об этом свидетельствует ответ Тихановского на вопрос "Чей Крым?" читателя своего телеграм-канала "Страна для жизни"

Дословно: "То, что в Беларуси транслируются российские каналы – это огромное зло. Раньше, глядя, например, "60 минут", у меня были сомнения относительно достоверности отражения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали нас всех и поддерживают диктатора, абсолютно очевидно, что они оболгали и украинцев.

Конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским".

Справка: Сергей Тихановский — белорусский блогер, автор и ведущий YouTube- и Telegram-каналов "Страна для жизни", оппозиционный политик. На выборах президента Беларуси 2020 года выдвигал свою кандидатуру, но ЦИК страны отказала ему в регистрации. Тогда его жена, Светлана Тихановская, подала свои документы на регистрацию в кандидаты и была зарегистрирована.

В мае 2020 года Тихановского задержали, он находится в СИЗО в Минске. Его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса, а среди которых "Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок".

По официальным данным, выборы президента Беларуси выиграл Александр Лукашенко, однако есть данные о многочисленных фальсификациях, белорусская оппозиция заявляет о победе Тихановской. Она была вынуждена выехать в Литву.

Напомним, 1 сентября 2020 года Светлана Тихановская назвала аннексию Крыма Россией "противоречашей международному закону".

Однако перед этим Тихановская уклонилась от прямого ответа на вопрос, касающийся статуса Крыма. Позже она заявила, что "юридически Крым является украинским, но фактически он российский".

24 октября еще одна белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало отказалась озвучивать свою позицию по аннексии украинского Крыма Россией, за что ее упрекнул украинский вице-премьер Алексей Резников.

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