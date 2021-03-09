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Санкции Зеленского не смогут сломать Медведчука – Американские СМИ

09.03.2021 / 12:48
Украинская власть и, в частности, Президент Зеленский предпринимают многочисленные попытки убрать с политической арены своего главного конкурента – народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Но санкции и репрессии не смогут запугать и сломать лидера крупнейшей оппозиционной фракции в украинском парламенте и его сторонников.

Такое мнение высказывается в статье, опубликованной американской организацией Jamestown Foundation.

Автор материала напоминает, что санкции против Виктора Медведчука и его семьи были введены через две недели после того, как Президент Украины Владимир Зеленский приказал закрыть несколько оппозиционных телеканалов  – ZIK, NewsOne и «112 Украина», принадлежащих депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Кроме того подчеркивается, что Медведчук – лидер крупнейшей оппозиционной фракции в украинском парламенте и все попытки власти запугать политика, создавая проблемы очередными санкциями и репрессиями в отношении оппозиции, будут несостоятельными.

«Хотя на первый взгляд санкции против Медведчука и Козака могут показаться эффективными и жесткими, они вряд ли доставят им большие неприятности», – пишет интернет-ресурс.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не беспокоится о своих возможных финансовых потерях из-за санкций. Парламентарий куда больше озабочен судьбой страны и захлестнувшим Украину беспределом действующей властной команды. Он подчеркнул, что есть намного более важные задачи.

«Если не остановить этот преступный беспредел Зеленского и его команды, то вопросы будут уже не о бизнесе. А появится много других вопросов. Бизнес здесь – это даже не разменная монета. Это то, что имеет надцатое по приоритетности значение», ‒ откровенно заявил Виктор Медведчук.

санкции, Медведчук, Козак
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