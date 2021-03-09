Войти | Зарегистрироваться
12:50

вторник,
09 марта
Онлайн
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Закарпатье критическая ситуация с COVID, каждый день умирает по 12 человек

09.03.2021 / 12:21
Ситуация с коронавирусом на Закарпатье на сегодня более чем критическая. Там ежедневно от COVID умирает по 12 человек.

Об этом на брифинге 8 марта заявил главврач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк.

По его словам, за минувшую неделю число заболевших выросло на 24%, и каждый день выявляют более 500 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом заболеваемость среди детей увеличилась на 5%. Также поступает много больных в возрасте 35-45 лет, и смертность фиксируется уже в этой возрастной группе. Все палаты интенсивной терапии в областной клинической больнице заполнены.

"Такая ситуация должна побуждать закарпатцев серьезно задуматься и быть сознательными в соблюдении всех карантинных ограничений", - подчеркнул Поляк.

Напомним, в Закарпатской области вступили в силу ограничения "красной зоны" адаптивного карантина. В частности, запрещена работа ТРЦ, прием посетителей в ресторанах, работа непродовольственных магазинов и рынков и так далее.

Кроме того, с 9 марта "Укрзализныця" приостанавливает сообщение с Закарпатьем из-за "красной зоны" карантина.

Источник

коронавирус, Закарпатье
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 марта
8 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.