На Закарпатье критическая ситуация с COVID, каждый день умирает по 12 человек

Об этом на брифинге 8 марта заявил главврач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк.

По его словам, за минувшую неделю число заболевших выросло на 24%, и каждый день выявляют более 500 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом заболеваемость среди детей увеличилась на 5%. Также поступает много больных в возрасте 35-45 лет, и смертность фиксируется уже в этой возрастной группе. Все палаты интенсивной терапии в областной клинической больнице заполнены.

"Такая ситуация должна побуждать закарпатцев серьезно задуматься и быть сознательными в соблюдении всех карантинных ограничений", - подчеркнул Поляк.

Напомним, в Закарпатской области вступили в силу ограничения "красной зоны" адаптивного карантина. В частности, запрещена работа ТРЦ, прием посетителей в ресторанах, работа непродовольственных магазинов и рынков и так далее.

Кроме того, с 9 марта "Укрзализныця" приостанавливает сообщение с Закарпатьем из-за "красной зоны" карантина.

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