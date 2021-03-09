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У Оксаны Марченко есть все шансы стать успешной женщиной-политиком, - Шарий.NET

09.03.2021 / 11:05
Большую часть политической лиги Украины составляют мужчины. Женщины не так часто решаются составить им конкуренцию, и уж совсем единицам удается стать самостоятельной полноценной фигурой на политической арене. Но в украинской женской политической лиге грядет достойное пополнение в лице телеведущей Оксаны Марченко, жены председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука.

После введения властью санкций против Медведчука и Марченко, Оксана заявила, что идет в политику. И у нее есть все шансы на успех. Об этом пишет сайт Шарий.NET.

Интернет-издание напоминает, что о своем решении Оксана Марченко сообщила в видео-обращении.

«В видео на своем Youtube-канале она заявила: «Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась идти в политику, но вы не оставили мне выбора». Также Оксана сказала, что вступает в партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», где своим главным заданием видит защиту украинского народа от зеленого произвола и беззакония», – говорится в материале информационного ресурса.

Также в статье подчеркивается, что у Марченко уже есть свой личный рейтинг, так как она имеет непосредственное отношение к шоу-индустрии. Кроме того, телеведущая – супруга влиятельного политика, и все эти факторы дают ей шансы добиться успеха на политическом поприще.

«Оксана представитель шоу-индустрии. Украинский народ поддерживает людей, идущих в политику, которые ранее не были в нее вовлечены», – пишет интернет-издание, добавляя, что у Марченко кристально чистая социальная репутация, а медийные проекты, в которых она принимала участие, только лишний раз доказывают, что она человек с высокими моральными устоями», – отмечается в материале.

«У нее есть все шансы попасть в украинский политикум. И такая перспектива вызвана тем, что все познается в сравнении, ведь сейчас украинская женская ниша в политике пустует, и это дает Оксане Марченко фору стать успешной женщиной-политиком», – считает автор статьи.

Кроме того, идет речь в публикации, Президент и его команда, совершая те или иные политически-мотивированные поступки, забывают о законе бумеранга.

«Власть забывает о главном принципе: выигранное сражение не есть выигранная война. И в войне с альтернативными, оппозиционными политическими лагерями ЗЕ-команда забывает о том, что есть закон бумеранга: локальные выстрелы возвращаются больнее в троекратном размере», – подчеркивает ресурс.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский перешел последние нравственные границы, ударив по самому дорогому ‒ его жене Оксане Марченко.

«Советники Зеленского рассчитывали, что я испугаюсь? Не буду защищать свою семью, соратников по партии и журналистов, которые раскрывают глаза Украинскому народу, что и вызвало истерическое бешенство разоблаченного Президента Зеленского? Они действительно думают, что я предам свои принципы, свою страну, в которой похоронены мои родители, где учатся мои дети, где живет моя семья, испугаюсь и сбегу? Зря. Не дождутся! Борьба будет продолжена», – резюмировал политик.

Медведчук, Марченко
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