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ДТП украинского автобуса в Польше: в тяжелом состоянии остаются два человека

09.03.2021 / 10:17
По состоянию на понедельник, 8 марта, в больницах Подкарпатского воеводства Польши находятся 25 граждан Украины, которые пострадали в автокатастрофе украинского рейсового автобуса.

Число пострадавших в тяжелом состоянии уменьшилось до двух человек. Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщил пресс-секретарь воеводы Подкарпатского воеводства Михал Мельничук.

"В наших больницах находится 25 человек, пострадавших в этой аварии. Врачи оценивают состояние только двоих пострадавших как тяжелое ", - заявил Мельничук.

Он добавил, что одной из двух пострадавших в тяжелом состоянии является женщина, которую сразу после аварии ошибочно признали погибшей.

Как сообщалось, ДТП с украинским автобусом произошло в минувшую в субботу в 00:50 по киевскому времени вблизи города Радымно Подкарпатского воеводства, в 30 км от границы с Украиной. Автобус сообщением Познань - Херсон, в котором находились 57 человек, в том числе двое водителей, перевернулся, съезжая с автомагистрали A4 в пункт обслуживания пассажиров Кошице. В результате катастрофы пять человек погибли на месте, 35 попали в больницы.

В субботу вечером 24 пассажира, травмы которых оказались незначительными, отправились автобусом, предоставленным перевозчиком, в Украину. Два человека вернулись к своим семьям в Кракове и Жешуве.

В воскресенье окружная прокуратура в Перемышле предъявила обвинение водителю украинского автобуса в непредумышленном доведении до катастрофы в наземном движении - ему грозит до восьми лет заключения. Предварительно, ему инкриминируют несоответствующую оценку дорожной ситуации, в частности, превышение скорости в момент съезда с автомагистрали, что привело к трагедии. Водитель еще не дал показаний прокуратуре, ссылаясь на плохое эмоциональное состояние и то, что он недостаточно хорошо помнит момент аварии. У него изъяли загранпаспорт и запретили выезжать из Польши.

Источник

автобус, Польша, ДТП
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