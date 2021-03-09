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На Закарпатье прогнозируют медицинский коллапс в конце недели

09.03.2021 / 09:05
На Закарпатье прогнозируют медицинский коллапс в конце недели
Ситуация с коронавирусом в Закарпатской области настолько тяжелая, что в конце недели регион может столкнуться с коллапсом медицинской системы.

Уже наблюдается дефицит кислородных баллонов в больницах.

Об этом на брифинге 8 марта в Закарпатской ОГА заявил главврач областной клинической больницы им. А. Новака Юрий Яцына.

По его словам, в этой больнице на сегодня 120 пациентов, которые нуждаются в кислородной терапии. Причем половина из них должна лежать в реанимации.

"А в самой реанимации у нас всего 6 коек и расширить ее невозможно. Ежедневно в нашем заведении используют 25-30 кислородных баллонов, утром у нас оставалось всего 5. Этого хватит до 16:00 не более. И что скажете мне с этим делать? Как спасать жизни?", - отметил Яцына.

Он также призвал людей с COVID не выходить из дома.

"Мне все равно, верите ли вы в этот недуг! Мы с моими коллегами опираемся на доказательную медицину. И каждый день сталкиваемся со смертью. Просто наденьте маску, соблюдайте дистанцию ​​- это не так трудно! Помогите нам, потому что в конце недели у нас будет иметь коллапс", добавил Юрий Яцына.

Напомним, ранее медики Закарпатья заявили о критической ситуации с COVID. В частности, там ежедневно умирает по 12 человек от этой болезни.

Отметим, с 8 марта в регионе действуют ограничения "красной зоны" адаптивного карантина.

Источник

Закарпатье, COVID
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