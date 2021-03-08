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Управделами УПЦ передал настоятелями захваченных храмов церковную утварь для богослужений

08.03.2021 / 15:15
Управделами УПЦ передал настоятелями захваченных храмов церковную утварь для богослужений
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний передал в дар пострадавшим приходам Ровенщины необходимую церковную утварь

В Киево-Печерской лавре состоялась встреча управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича) с настоятелями приходов Ровенской и Полесской епархий, храмы которых были захвачены.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук-страницу митрополита Антония, управделами поблагодарил настоятелей захваченных храмов за пастырское служение, пожелал крепости в вере и помощи Божией.

Митрополит Антоний передал в дар пострадавшим приходам Ровенщины необходимую церковную утварь: евхаристические наборы, напрестольные Евангелия, литийные блюда и прочее.

Как сообщалось ранее, в Киево-Печерской лавре 22 февраля состоялся съезд представителей приходов захваченных храмов Украинской Православной Церкви.

Сейчас захвачено около 120 храмов УПЦ. Тысячи верующих не имеют места для молитвы, семьи священников изгнаны из домов.

За последние 7 лет около 500 храмов УПЦ и общин стали жертвами рейдерских захватов или покушений.

Наиболее «горячие точки» — в Тернопольской, Ровенской, Волынской, Черновицкой-Буковинской и Винницкой епархиях УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний, ровенская епархия, Сарненская епархия
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