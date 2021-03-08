Митрополит Онуфрий рассказал, почему Церковь перед Великим постом вспоминает о Страшном суде

Пост – это время, когда мы должны воздерживаться от скоромной пищи, когда мы должны молиться, бороться со своими злыми помыслами, словами, делами и наоборот делать добрые и полезные дела.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий, обращаясь к верующим.

«На Страшном суде Господь ни разу не спросил: “Ты постился? Ты молился?”. Он просто спрашивает: “Накормил ли алчущих, напоил ли жаждущих и т.д.?”», – сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Чтобы делать добро по-Божьему, отметил Архипастырь, надо иметь жертвенную любовь – тогда будем делать добрые дела не по правилу торга «я – тебе, ты – мне», а жертвенно, не ожидая ничего взамен.

«Для того, чтобы иметь жертвенную любовь, чтобы приобрести ее в свою душу, человек должен поститься и молиться. Постом и молитвой человек себя делает способным для творения добрых дел, для жертвенного служения ближнему», – сказал Митрополит Онуфрий.

Во время Великого поста, продолжил Предстоятель УПЦ, мы должны приучить себя делать добрые дела, ведь они являются «свидетельством нашей веры».

«”Вера без дел мертва” (Иак. 2:26). Если я говорю, что верю, но не делаю то, чему вера учит, то эта вера мертвая. Такая вера и у дьявола, но она не спасает человека. Спасительная вера, когда человек как верит, так и поступает, то есть которая выражается в делах. Эта вера и будет оправдывать нас на Страшном суде во время Второго пришествия Спасителя», – отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ пожелал всем помощи Божией, чтобы во время Великого поста мы воздерживались от скоромной пищи, от злых помыслов, слов и дел и чтобы приучали себя к молитве и доброделанию.

«Когда человек живет по заповедям Божьим, когда делает добро, то Божье благословение на нем покоится во время земной жизни и помогает преодолевать сложности жизни и достигать вечного спасения на Небе во Христе Иисусе Господе нашем», – подытожил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.