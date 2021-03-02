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Стать в очередь на вакцинацию против коронавируса уже можно в "Дія"

02.03.2021 / 17:18
С 1 марта в системе "Дія" для украинцев стала доступной услуга записи в список ожидания вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщают министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram и портал "Дія"

Прямая речь: "В "Дія" доступна услуга записи в лист ожидания вакцинации от COVID-19. Быстрая регистрация онлайн. Без очередей, поездок в учреждения + антикоррупционный эффект.

Минцифра запустила услугу вместе с Минздравом. Всего за 2 недели мы разработали техническую часть, чтобы украинцам было максимально удобно. Это уникальный сервис, доступный в несколько кликов".

Есть две возможности записаться в список ожидания онлайн: через портал "Дія" и через приложение "Дія" для смартфонов.

После записи человек получает оповещение о доступной для него записи на прививку.

В случае, когда человек не врач, не военный и не соцработник, то ему позже пришлют уведомление, когда именно он сможет вакцинироваться.

Предварительная запись в "лист ожидания" не является записью к врачу.

В правительстве надеются, что запись в лист ожидания поможет правильно распределить вакцину между регионами, избежать очередей и лишнего контакта с людьми.

Чтобы услуга была доступна в смартфоне, надо обновить приложение "Дія" до последней версии.

Напомним: 24 февраля в Украине началась вакцинация против COVID-19. Черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко стал первым украинцем, который получил прививку против коронавируса SARS CoV 2.

За первые два дня вакцинационной кампании прививки против коронавирусной болезни COVID-19 сделали 1 338 людям в разных регионах Украины, а до конца февраля – более 3 тысячам человек.
Вакцинация будет проходить в 4 этапа.

Источник

коронавирус, вакцинация
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