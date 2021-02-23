Индексация пенсий: с марта выплаты вырастут на 11%

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.

"22 февраля 2021 года правительство одобрило постановление Кабинета Министров Украины" О дополнительных мероприятиях по социальной защите пенсионеров в 2021 году". Согласно постановлению, в 2021 году индексация пенсий будет проведена с 1 марта. Утвержден показатель увеличения размера пенсий, исчисленного от заработной платы и страхового стажа каждого пенсионера на уровне 11%", - говорится в сообщении.

В Минсоцполитики ожидают, что в результате реализации постановления пенсии повысятся у 8 миллионогв человек.

Отмечается, что размер пенсии возрастет в среднем на 308 гривень. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 гривень. Повышается минимальная пенсионная выплата до уровня 2200 гривень лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Как сообщалось, 17 февраля Кабинет Министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.

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