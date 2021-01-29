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ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ в полном объеме

29.01.2021 / 13:20
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов подтвердила полномочия российской делегации.

"ПАСЕ приняла решение - 107 голосами против 36 при 24 воздержавшихся - утвердить полномочия российской делегации, которые были оспорены по существенным основаниям в день открытия сессии. Полный текст резолюции появится в ближайшее время", - сообщается в микроблоге ПАСЕ в Twitter 28 января.

В свою очередь, член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко уточнил в своем Телеграм-канале, что "после 2-часовых дебатов ПАСЕ приняла критический к РФ доклад, но при этом подтвердила полномочия российской делегации".

"К сожалению, ПАСЕ не поддержала инициированное нами обжалование полномочий российской делегации. Но мы не собираемся сдаваться… Мы, вместе с нашими международными друзьями, будем оспаривать полномочия российской делегации каждый раз, когда это будет возможно", - написал он.

Как сообщалось, украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации РФ 25 января. По словам Гончаренко, такое решение поддержали 38 депутатов при 30 необходимых.

Источник

ПАСЕ, российская делегация
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