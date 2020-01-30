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В ПАСЕ разрешили работать российским делегатам, голосовавшим за аннексию Крыма

30.01.2020 / 11:15
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял два решения о том, что российская делегация в ассамблее должна продолжить работу без санкций.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

На основании этого решения было закрыто рассмотрение жалобы, инициированной латвийским депутатом Марией Голубевой и поддержанной депутатами от Украины и других государств. По регламенту ПАСЕ, в случае если комитет отклоняет обжалование по процедурным основаниям, оно считается автоматически принятым ассамблеей, но решение комитета должно быть объявлено на заседании ассамблеи.

Комитет констатировал, что он рассмотрел жалобу по двум основаниям:

1) в российскую делегацию входят депутаты, избранные по многомандатному округу с учетом голосов в аннексированном Крыму;

2) в российскую делегацию вошли сенаторы, поддержавшие аннексию Крыма в 2014 году и за это находящиеся под международными санкциями.

По мнению ассамблеи, эти основания не являются достаточными для введения ограничений против таких депутатов в ПАСЕ. "Комитет решил, что полномочия российской парламентской делегации должны быть подтверждены", - говорится в решении комитета.

Стоит заметить, что одновременно комитет вынес решение о подтверждении полномочий еще нескольких национальных делегаций. По каждой из них комитет обнародовал аргументацию каждого такого решения. Между тем, в решении по России орган ПАСЕ решил не приводить аргументы и ограничился лишь выводом о том, что санкции против РФ по процедурным основаниям не должны быть введены.

Кроме того, регламентный комитет ПАСЕ вынес положительное заключение по другому проекту решения об отказе от ведения санкций против РФ, утверждение которого ожидается позже. Как сообщалось, в среду вечером состоятся дебаты по обжалованию полномочий по содержательным основаниям. Проект решения предлагает не налагать санкции, поскольку Россия начала платить взносы и освободила украинских моряков.

Примечательно, что накануне ассамблея приняла жесткое решение о наказании Польше за недемократические действия правительства.

Источник

Крым, ПАСЕ, российская делегация
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