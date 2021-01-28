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COVID-выплаты медикам в случае болезни или смерти продлили на год

28.01.2021 / 17:59
Кабмин принял постановление, которым обеспечиваются выплаты медикам в текущем году.

Об этом сообщают в Министерстве социальной политики.

Отмечается, что принятым решением обеспечено право медицинских работников на единовременную страховую выплату в случае установления им инвалидности и степени утраты трудоспособности вследствие заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, во время исполнения профессиональных обязанностей в размере не меньшем чем 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, и право членов семей медиков, смерть которых наступила в результате инфицирования коронавирусной болезнью, на единовременную страховую выплату в размере, кратном 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Как указано в пояснительной записке к проекту постановления «О внесении изменений в Порядок использования финансовой помощи Фондом социального страхования Украины для проведения страховых выплат в случае заболевания или смерти медицинских работников в связи с инфицированием острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» на 2021 для проведения указанных страховых выплат в общем фонде государственного бюджета для Министерства социальной политики по бюджетной программе 2501240 "Финансовая помощь Фонда социального страхования Украины, для страховых выплат медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения и членам их семей вследствие заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями" предусмотрены средства в сумме 251 млн 970 тыс. гривень.

Как сообщалось, с начала пандемии в Фонд социального страхования поступило более 37,8 тысячи сообщений о заболевании медиков коронавирусной болезнью.

Источник

медики, COVID-выплаты
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