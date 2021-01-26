Медведчук отметил, что российский разработчик вакцины – единственный, кто согласился предоставить Украине технологию производства, - международный научный портал

Об этом 20 января проинформировал своих читателей международный сайт, посвященный науке и технологиям Electrodealpro.

В частности, уточняет информационный ресурс, встреча «без масок» между президентом России Владимиром Путиным и председателем Политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком в октябре 2020 года показала, что Киев готов покупать вакцины или, что еще лучше, согласиться на производство вакцины в Украине.

Тогда Медведчук сказал: «В Россию поступили заявки из 50 стран, в том числе из стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Если украинское правительство хочет спасти граждан страны, нам нужно вести переговоры с этими производителями вакцины».

После этого, сообщает сайт, украинская сторона постепенно проявляла больший интерес к российской вакцине в контексте того, что количества вакцины, которое производят на Западе, недостаточно для всего мира.

«Недавно фармацевтическая компания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V". По словам Виктора Медведчука, "Биолек" имеет производственные мощности и квалифицированный персонал для производства вакцины против COVID-19. "Биолек" подал запрос на регистрацию "Спутник V" в Минздрав Украины и Государственный экспертный центр Минздрава для обеспечения вакцинации граждан Украины», – сказано в материале.

Также Медведчук отметил, что российский разработчик вакцины – единственный, кто согласился предоставить украинской компании технологию и клеточную линию вакцины, которые необходимы для производства.

«"Спутник V" – единственная вакцина, которую разработчик согласился предоставить украинской компании с технологиями и клеточными линиями вакцины, необходимыми для производства вакцины. Передача может занять две недели, после чего возможно производство и выпуск вакцины через три недели», – цитирует политика Electrodealpro.

Издание уточняет, что этот новый контракт предоставит Украине такой же статус, как и Индии, с которой Россия подписала соглашение о сотрудничестве, позволяющее Индии производить около 300 миллионов доз российской вакцины «Спутник V», что почти в три раза больше, чем объявлялось ранее.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что когда речь идет о защите и выживании украинцев, власти следует сосредоточиться не на строительстве дорог, а на покупке вакцины от COVID-19, которая уже разработана и применяется в России.

«Единственная страна, справившаяся с этой задачей на настоящий момент, – это Российская Федерация, которая уже выпустила и зарегистрировала свою вакцину «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, и начала вакцинацию населения совместно с Российским фондом прямых инвестиций», – заявил народный депутат Украины.

В заявлении ОПЗЖ, посвященном ответственности действующей власти за саботаж вакцинации от COVID-19 в Украине, сказано, что Украина заключает контракт на поставку китайской вакцины Sinovac, которая даже еще не зарегистрирована и фактически пока не существует.

«Эта вакцина не прошла третью фазу клинических испытаний, не зарегистрирована в "странах с жесткой регуляторной политикой", поэтому заключенный Украиной контракт полностью изобличает лживость и двойные стандарты украинской власти. Кроме того, китайская вакцина еще и дорогая – настолько, что из-за цены от резервирования ее отказались арабские страны – члены ОПЭК», – сказано в заявлении.