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Правительство подумывает возобновить адаптивный карантин

26.01.2021 / 14:43
Кабинет министров собирается изучить ситуацию с коронавирусом в регионах и в случае необходимости ввести там адаптивный карантин.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента Владимира Зеленского 25 января.

Прямая речь: "В ближайшее время Минздрав изучит ситуацию в регионах, и в зависимости от показателей мы примем решение о введении адаптивного карантина по отдельным областям. То есть вернемся к зеленым, желтым, оранжевым и красным зонам".

По его словам, эти изменения в случае их одобрения вступят в силу через семь дней после принятия решения.

На странице Facebook Минздрава уточнили, что, по словам главы ведомства Максима Степанова, ведущие украинские эксперты в области эпидемиологии в течение недели проанализируют эпидемиологическую ситуацию по стране в целом, а также в разрезе регионов. По итогам анализа будет рассмотрена возможность возвращения к адаптивному карантину.

Шмыгаль отметил также, что нынешние показатели по количеству заболевших, госпитализированных и выздоровевших свидетельствуют, что усиленный карантин с 8 до 24 января был эффективным мероприятием.

Степанов добавил, что наблюдается уменьшение процента положительных результатов тестов на COVID-19 среди всех протестированных людей: если раньше этот показатель в среднем был на уровне 34-35%, то сейчас - в пределах 21%.

Напомним: 24 января в Украине последний день действия так называемого локдауна, который начался 8 января и запрещал работу почти всех заведений торговли. После него Украина вернулась к смягченной версии карантина, который будет одинаковым для всех областей.

Ранее в Украине действовал адаптивный карантин. Он предусматривал индивидуальные запреты для регионов в зависимости от эпидемической ситуации в них.

Источник

коронавирус, Шмыгаль, адаптивный карантин
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