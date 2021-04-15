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Адаптивный карантин работает, локдаун не нужен - Шмыгаль

15.04.2021 / 12:17
Модель адаптивного карантина эффективно работает, потому вводить жесткие ограничительные действия на территории всей страны нет необходимости.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на очередном заседании правительства 14 апреля.

«Как мы видим, модель адаптивного карантина работает. Как мы и говорили, закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла. Местная власть должна продолжать ответственно реагировать на ситуацию у себя в регионе, а мы все должны не расслабляться и соблюдать противоэпидемические правила», - сказал Шмыгаль.

По его словам, ситуация с коронавирусом в отдельных регионах остается напряженной. Но в то же время в отдельных областях наблюдается снижение количества новых случаев и госпитализаций.

Источник

коронавирус, Шмыгаль, адаптивный карантин
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