Адаптивный карантин работает, локдаун не нужен - Шмыгаль

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на очередном заседании правительства 14 апреля.

«Как мы видим, модель адаптивного карантина работает. Как мы и говорили, закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла. Местная власть должна продолжать ответственно реагировать на ситуацию у себя в регионе, а мы все должны не расслабляться и соблюдать противоэпидемические правила», - сказал Шмыгаль.

По его словам, ситуация с коронавирусом в отдельных регионах остается напряженной. Но в то же время в отдельных областях наблюдается снижение количества новых случаев и госпитализаций.

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