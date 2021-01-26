Войти | Зарегистрироваться
16:07

вторник,
26 января
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Медведчук мешает власти пиариться на обмене пленными, – Коцаба

26.01.2021 / 14:41
Постоянно игнорируя Минские договоренности, Украинская власть довела переговорный процесс до абсурда. И теперь представители непризнанных республик не хотят иметь дела с официальным Киевом в вопросе обмена.

Зеленский привык пиариться на освобождении пленных, поэтому он реагирует на сложившуюся ситуацию с позиции обиды и ревности, что все лавры достанутся Медведчуку, а не с позиции того, что это возможность вернуть людей домой. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сказал журналист Руслан Коцаба.

Он подчеркнул, что как никто другой знает, что такое находиться в неволе, и освобождение людей должно быть приоритетной политикой власти, а получается, что об этом больше беспокоится оппозиция.

«Это должна быть политика власти. Медведчук же – оппозиция. Просто он делает то, что должна делать власть. В этом весь абсурд ситуации. Я, как человек, который отсидел, знаю, что хуже тюрьмы и плена можете быть только смерть. Когда был последний обмен? Я даже не могу вспомнить, когда», – сказал журналист.

По его мнению, ревность Зеленского к Медведчуку вызвана желанием Президента в очередной раз пропиариться на возвращении украинцев.

«Медведчук делает богоугодное дело, а власть ревнует его, потому что они хотели на этом пиариться, а тут реально не пиар нужен. Надо просто обменять всех на всех, потому что это конкретный пункт Минских договоренностей», – отметил Коцаба.

Также он добавил, что такими своими действиями руководство страны лишний раз формирует атмосферу ненависти и раскола в обществе.

«Власть по сути тем, что она не выполняет пункты Минских договоренностей об обмене всех на всех, формирует образ врага для того чтобы была атмосфера ненависти в обществе, разделение на "свой-чужой"», – резюмировал Руслан Коцаба.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», Виктор Медведчук обратился к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой оказать ему содействие в организации возвращения домой граждан Украины, удерживаемых в ОРДЛО.

Медведчук, обмен пленными, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.