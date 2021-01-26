В отличие от Зеленского и Офиса президента, Медведчук ведет себя как европейский политик, - эксперт о ситуации с вакцинацией

Об этом пишет в своей колонке политический эксперт Евгений Билоножко.

По словам Билоножко, страны ЕС выносят вопрос вакцины за рамки политических споров.

«На днях западные СМИ сообщили, что Венгрия дала разрешение на использование российской вакцины «Спутник V». Это очень важная новость, потому что страна ЕС согласилась на вакцину производства РФ», - сообщает эксперт.

Билоножко подчеркивает, что Венгрия как член НАТО и ЕС не видит угрозы в российской вакцине.

«Стоит подчеркнуть, что в начале января появилась информация, что во время телефонного разговора Путин и Меркель договорились о возможной перспективе совместного производства вакцины от коронавируса… Затем было подтверждение от Европейского агентства по лекарственным препаратам, что они ведут переговоры с разработчиком российской вакцины от коронавируса «Спутник V», - отмечает эксперт.

Билоножко обращает внимание, что с первых дней нового года была начата процедура признания вакцины «Спутник V» на уровне ЕС.

«А также российский препарат получил разрешение в одной из стран ЕС. Выходит, российский «Спутник V» значительно ближе к общеевропейскому признанию, чем китайская вакцина Sinovac, 1,9 миллиона доз которой законтрактовало украинское правительство. Выходит, так», - констатирует эксперт.

При этом Билоножко напоминает, что глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук еще в прошлом году договорился о том, чтобы Украина могла самостоятельно начать производство вакцины «Спутник V».

«Здесь возникает естественный вопрос, почему украинский Минздрав не проводит собственных исследований российской вакцины в Украине, ведь оппозиционный политик Виктор Медведчук договорился на уровне Путина о передаче технологии производства в конце прошлого года? Ведь канцлер Меркель допускает возможность регистрации российской вакцины в ЕС. Венгры уже зарегистрировали «Спутник V», а Украина отвергает возможность производства медицинского препарата, который вот-вот получит одобрение на всей территории ЕС», - аргументирует он.

«Почему предложение производить вакцину на территории Украины отвергают на старте. Почему украинцы не имеют права самостоятельно выбрать вакцину, если стратегический союзник Украины – Германия - готова разговаривать с Россией, несмотря на политику санкций?» - задается вопросом эксперт.

Билоножко приходит к выводу, что Виктор Медведчук действует как европейский политик, в то время как Зеленский и Офис президента демонстрируют, что интересы британской компании Crown Agents для них более важны, чем забота о здоровье украинцев.

«В итоге, имеем такую ситуацию. Европейское агентство по лекарственным препаратам начало процедуру регистрации «Спутник V». Венгрия допустила на собственный рынок российскую и британскую вакцины (обе произведены за пределами ЕС). Поэтому, когда народный депутат Украины Виктор Медведчук предлагает производить «Спутник V» в Украине для собственных нужд и для экспорта, он действует как европейский политик. Вместо этого, Зеленский и Офис президента демонстрируют, что интересы британской компании Crown Agents, которой предоставили полномочия закупать вакцину, они ставят выше Конституции Украины, которая закрепляет обязанность государства создавать условия для медицинского обслуживания своих граждан», - заключил политический эксперт Евгений Билоножко.