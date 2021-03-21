В истории со «Спутник V» Зеленский и Шмыгаль похожи на лидеров стран Африки, только Медведчук ведет себя как европейский политик ‒ Билоножко

Об этом в своей колонке для издания «Капитал» пишет кандидат философских наук Евгений Билоножко.

«Руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто сделал себе прививку от коронавируса вакциной "Спутник V". Об этом Сийярто сообщил на своей странице в Facebook. И это не единичный случай среди стран ЕС. Например, результаты социологических исследований в Словакии выявили, что более 50% словаков доверяют российскому "Спутнику V". В начале марта правительство Словакии подтвердило покупку 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса», ‒ сообщает эксперт.

Билоножко напоминает, что Конституцией Украины человек, его жизнь и здоровье признаются наивысшей социальной ценностью, поэтому государство обязано приложить все усилия, чтобы спасти своих граждан.

«Народный депутат Виктор Медведчук в декабре 2020 года договаривается о производстве российской вакцины на территории Украины – на харьковском заводе "Биолек". Офис президента отказывается. Март 2021. Италия стала первой страной ЕС, где с июля начнется производство российской вакцины. Возникает странная ситуация, когда граждане Украины, проживающие в Италии, будут иметь возможность прививаться российской вакциной (в стране проживают от 400 тыс. до 1 млн украинцев), а украинцы, которые живут на Родине, – нет», ‒ подчеркивает эксперт.

Билоножко обращает внимание, что в странах НАТО и ЕС все активнее используют вакцину "Спутник V", которую Медведчук предлагает производить в Украине.

«А по состоянию на сегодняшний день Украина потеряла возможность производить 700 тыс. доз собственной вакцины. На неподконтрольном Донбассе украинцы будут вакцинироваться исключительно российской вакциной. Однако эту же самую вакцину нельзя производить и использовать на территории Украины, потому что ее предложил Медведчук. И в то же время в странах НАТО и ЕС используют "Спутник V". А глава немецкой комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха Томас Мертенс утверждает, что российская вакцина является качественной и может быть допущена на рынок ЕС», ‒ приводит примеры эксперт.

«Поведение Зеленского вынуждает украинцев героически умирать. На фронте от пуль, в больнице без прививки или в собственной квартире после уплаты коммуналки. Подобную логику применяют авторитарные лидеры стран Азии и Африки – государств, где собственных граждан воспринимают как средство, а не как наивысшую ценность. Для стран Европы личный выбор граждан – это священное право, даже если этот выбор не нравится власть имущим», ‒ отмечает эксперт.

Производство вакцины в Украине, как предлагает Виктор Медведчук, отвечает ключевым основам Европейского Союза, поясняет Билоножко.

«Для стран Европы личный выбор граждан – это священное право, даже если этот выбор не нравится власть имущим. Каждый из нас имеет право делать выбор самостоятельно. Это фундаментальное право каждого человека. Это этическая и религиозная основа европейской цивилизации, основа Европейского Союза. Именно так стоит интерпретировать предложения производить вакцину на территории Украины. Кстати, если "Спутник V" будут производить в Харькове, то это будет уже украинская вакцина, пусть и произведенная по российской технологии», ‒ аргументирует эксперт.

«Поэтому получается, что Медведчук в этом случае ведет себя как европейский политик, в то время как Зеленский, Шмыгаль и компания на самом деле демонстрируют азиатский тип поведения политических деятелей», ‒ заключает кандидат философских наук Евгений Билоножко.